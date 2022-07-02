انت الان تتابع خبر مصرع واصابة 24 شخصا بزلازل جنوب إيران والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن حاكم محافظة هرمزجان بجنوب إيران مهدي دوستي أن الزلازل التي ضربت مناطق بالمحافظة فجر اليوم السبت أدت إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة 19 آخرين على الأقل.
وقال دوستي في تصريح صحفي إن الزلازل القوية التي وقعت بقوة 6.1 و6.3 درجة بمقياس ريختر والعشرات من الهزات الارتدادية، أسفرت عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 19 آخرين لغاية الآن في قرى ميناء خمير.
وأوضح أن غالبية الأضرار وقعت في قرية ساية خوش التي دمرت الزلازل معظم منازلها.
يذكر أن 3 زلازل بقوة 6.1 و6.1 و6.3 درجة ضربت مناطق بمحافظة هرمزجان جنوب إيران فجر اليوم السبت.
وأوضح أن غالبية الأضرار وقعت في قرية ساية خوش التي دمرت الزلازل معظم منازلها.
يذكر أن 3 زلازل بقوة 6.1 و6.1 و6.3 درجة ضربت مناطق بمحافظة هرمزجان جنوب إيران فجر اليوم السبت.