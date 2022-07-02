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هجوم صاروخي للكيان الصهيوني على سوريا وإصابة مدنيين بجروح

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوكالة الرسمية السورية "سانا" إنه "حوالي الساعة 6.30 من صباح اليوم نفذ العدو عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من فوق البحر المتوسط غرب مدينة طرابلس اللبنانية مستهدفاً عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوب طرطوس".

وأضافت إن "العدوان الاسرائيلي أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح بينهما امرأة ووقوع بعض الخسائر المدنية".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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