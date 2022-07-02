انت الان تتابع خبر هجوم صاروخي للكيان الصهيوني على سوريا وإصابة مدنيين بجروح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوكالة الرسمية السورية "سانا" إنه "حوالي الساعة 6.30 من صباح اليوم نفذ العدو عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من فوق البحر المتوسط غرب مدينة طرابلس اللبنانية مستهدفاً عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوب طرطوس".



وأضافت إن "العدوان الاسرائيلي أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح بينهما امرأة ووقوع بعض الخسائر المدنية".