موسكو تأمل بـ"حل معقول" لنقل السلع لكالينينغراد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

عبرت موسكو عن أملها في التوصل إلى "حل معقول" في النزاع بشأن فرض قيود على حركة النقل إلى جيب كالينينغراد الروسي المطل على بحر البلطيق.



وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو الجمعة، في تصريحات نقلتها وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إن "روسيا أوضحت للاتحاد الأوروبي أن الوضع الحالي لن يؤدي فحسب إلى تحمل ليتوانيا تكاليف كبيرة، بل الاتحاد الأوروبي أيضاً".

وقال إن لديه انطباعاً بأن "الإشارة قد وصلت".

وعبر سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيزهوف عن انطباعات مشابهة، معبرا عن أمله "في حل وسط في المستقبل القريب".

كانت ليتوانيا في منتصف يونيو(حزيران) قد منعت نقل بعض البضائع عبر أراضيها إلى المنطقة المحيطة بكالينينغراد، المعروف سابقاً باسم كونيغسبرج، وهي سلع مدرجة على قوائم العقوبات الغربية.

ووصفت موسكو هذه القيود بأنها "غير قانونية" وهددت باتخاذ إجراءات مضادة.

وقال غروشكو إن روسيا تعمل على هذا "لكن الأمر الأكثر أهمية.. هو مسألة دعم الحياة لكالينينغراد".

وشدد نائب وزير الخارجية أكثر بأن روسيا ليس لديها خطط لمهاجمة أي دولة عضو بحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال إن "المرضى فقط يمكنهم تصور ذلك".