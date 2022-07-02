انفجارات قوية في مدينة ميكولايف بأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يوليه 2022

قال رئيس بلدية مدينة ميكولايف الأوكرانية أولكسندر سينكيفيتش، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن دوي انفجارات قوية سُمع في المدينة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.



وكتب على تطبيق تيليغرام للتراسل الفوري "هناك انفجارات قوية في المدينة! التزموا البقاء في الملاجئ".

ولم يعرف على الفور سبب الانفجارات.

ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء منطقة ميكولايف قبل الانفجارات.