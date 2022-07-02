اخبار العالم

انفجارات قوية في مدينة ميكولايف بأوكرانيا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انفجارات قوية في مدينة ميكولايف بأوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يوليه 2022

قال رئيس بلدية مدينة ميكولايف الأوكرانية أولكسندر سينكيفيتش، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن دوي انفجارات قوية سُمع في المدينة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

 

وكتب على تطبيق تيليغرام للتراسل الفوري "هناك انفجارات قوية في المدينة! التزموا البقاء في الملاجئ".

 

ولم يعرف على الفور سبب الانفجارات.

 

ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء منطقة ميكولايف قبل الانفجارات.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا