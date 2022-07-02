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إيران.. 5 قتلى و19 مصابا بزلازل في جنوب البلاد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يوليه 2022

أعلن حاكم محافظة هرمزجان بجنوب إيران مهدي دوستي أن الزلازل التي ضربت مناطق بالمحافظة فجر اليوم السبت أدت إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة 19 آخرين على الأقل.

 

وقال دوستي في تصريح صحفي إن الزلازل القوية التي وقعت بقوة 6.1 و6.3 درجة بمقياس ريختر والعشرات من الهزات الارتدادية، أسفرت عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 19 آخرين لغاية الآن في قرى ميناء خمير.

 

وأوضح أن غالبية الأضرار وقعت في قرية ساية خوش التي دمرت الزلازل معظم منازلها.

 

يذكر أن 3 زلازل بقوة 6.1 و6.1 و6.3 درجة ضربت مناطق بمحافظة هرمزجان جنوب إيران فجر اليوم السبت.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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