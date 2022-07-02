الجيش الأوكراني يتهم روسيا بإطلاق قنابل فسفورية على جزيرة الثعبان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يوليه 2022

اتهم الجيش الأوكراني، الروس، بإطلاق قنابل فسفورية على جزيرة الثعبان في البحر الأسود والتي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها.



وكتب قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني على تليجرام: نفذت القوات المسلحة الروسية مرتين ضربة جوية مستخدمة قنابل فسفورية على جزيرة الثعبان"، متهما موسكو بـ"عدم احترام التصريحات التي أدلت بها".

وكان الجيش الروسي أعلن، الخميس الماضى ، أنه انسحب من هذه الجزيرة الاستراتيجية "في بادرة حسن نية" بعدما "أتم الأهداف المحددة".