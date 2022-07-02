شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم النواب": اتفاق التعليم الأساسى يدعم مدارس العلوم وبرنامج محو الأمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة المقررة الأسبوع الجارى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، عـن قرار رئيس جمهوريـة مصـر العربيـة رقـم 205 لسـنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية المسـاعدة بين جمهوريـة مصـر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعلــيم الأساسـي - مرحلـة ثانيـة، الموقـع في القاهرة بتاريخ 2021/9/29.

واعتبرت اللجنة المشتركة أن الاتفاقية تهدف إلى دعم منظومة التعلم المصرى الأمريكي وتطويره وتحسين مشروع مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بهدف تقوية القدرات العلمية وخلق قوى عاملة مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وتحسين المهارات الرئيسية للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي وتحسين برنامج محو الأمية للكبار والتعلم المجتمعي الذي يساهم في القضاء على الأمية من أجل خلق وعي شعبي لدى جميع طوائف المجتمع.

• برنامج التعلم المصري الأمريكي.

• مشروع مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضات.

• برامج محو الأمية للكبار والتعلم المجتمعي.

• التطوير المهني للمعلمين وتأهيلهم.