شكرا لقرائتكم خبر عن سماع دوي انفجارات قوية في ميكولايف الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس بلدية مدينة ميكولايف الأوكرانية أولكسندر سينكيفيتش في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن دوي انفجارات قوية سُمع في المدينة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وكتب على تطبيق تيليجرام للتراسل الفوري "هناك انفجارات قوية في المدينة! التزموا البقاء في الملاجئ".

ولم يعرف على الفور سبب الانفجارات. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة النبأ بشكل مستقل.

ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء منطقة ميكولايف قبل الانفجارات.