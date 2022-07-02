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سماع دوي انفجارات قوية في ميكولايف الأوكرانية

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الدمام - شريف احمد - قال رئيس بلدية مدينة ميكولايف الأوكرانية أولكسندر سينكيفيتش في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن دوي انفجارات قوية سُمع في المدينة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وكتب على تطبيق تيليجرام للتراسل الفوري "هناك انفجارات قوية في المدينة! التزموا البقاء في الملاجئ".

ولم يعرف على الفور سبب الانفجارات. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة النبأ بشكل مستقل.

ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء منطقة ميكولايف قبل الانفجارات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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