شكرا لقرائتكم خبر عن «ناسا»: حفرة مزدوجة على سطح القمر بسبب «صاروخ غامض» والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - كشفت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) إن صاروخا مجهول المنشأ اصطدم بالقمر في وقت سابق من هذا العام أحدث حفرة مزدوجة على سطحه ، وهو أمر غير متوقع

حيث ذكرت ناسا مؤخرًا إن المركبة الفضائية Lunar Reconnaissance Orbiter ، التي تجمع البيانات عن القمر ، رصدت حفرتين بعد اصطدام "الصاروخ الغامض" بالقمر في 4 مارس، مما خلق حفرة شرقية يبلغ قطرها حوالي 19.5 ياردة وحفرة غربية يبلغ قطرها حوالي 17.5 ياردة.

وقالت الوكالة إن الحفرة المزدوجة قد تشير إلى أن الصاروخ كان له كتلة كبيرة في طرفيه، وبحسب البيان مصدر الصاروخ غير مؤكد، ولكن الحفرة المزدوجة التي أحدثها قد تكشف هويته.