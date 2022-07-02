شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تبدأ توفير الطاقة لـ 3 أشهر وسط موجة حر قياسية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - طلبت الحكومة اليابانية ، لأول مرة منذ سبع سنوات ، يوم الجمعة أن تبدأ الشركات والأسر فترة ثلاثة أشهر للحفاظ على الكهرباء لتجنب أزمة الكهرباء حيث وصلت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية خلال موجة الحر الحارقة

ولم تحدد الحكومة هدفًا محددًا لخفض استخدام الطاقة حتى سبتمبر ، لكنها حثت الناس على خفض مستويات استهلاك الطاقة دون التسبب في تعطيل عمليات الشركات أو الحياة اليومية للمواطنين.

وبينت الحكومة اليابانية أن ذلك بين الساعة 5 مساءً حتى 8 مساءً بالتوقيت المحلي ، عندما ينخفض توليد الطاقة الشمسية ، سيكون من المهم بشكل خاص أن يتخذ الناس تدابير للحفاظ على الطاقة لتجنب أزمة الطاقة.

وتجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في ستة مواقع قياسية في جميع أنحاء اليابان ، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية ، وبلغت 37.0 درجة مئوية في طوكيو يوم الجمعة ، لتكسر خط "الحرارة الشديدة" في البلاد البالغ 35 درجة مئوية لليوم السابع على التوالي.

نتيجة لارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد في هذا الوقت من العام، حثت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان الناس على الاستمرار في استخدام مكيفات الهواء وسط مخاوف من ضربة الشمس والأمراض الأخرى المرتبطة بالحرارة.

وقالت الوزارة إنه بدلاً من إيقاف تشغيل مكيفات الهواء، يمكن اتخاذ تدابير أخرى للحفاظ على الطاقة مثل إطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية غير الضرورية.