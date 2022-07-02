شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ820 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعهدت الحكومة الأمريكية بتقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 820 مليون دولار لتعزيز دفاعها ضد الغزو الروسي.

وأعلنت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) أن حزمة المساعدات ستشمل المزيد من الذخيرة لنظام صواريخ المدفعية سريعة الحركة (هايمارس) وقاذفات صواريخ واثنين من أنظمة الدفاع الصاروخي أرض جو من طراز "ناسماس" وذخيرة مدفعية وأنظمة رادار للدفاع المدفعي.

وأوضحت الوزارة أن الكثير من المساعدات الجديدة لن يأتي من المخزونات الأمريكية وإنما من خلال اتفاق مع شركات الأسلحة الأمريكية.

ووفقا لواشنطن، فقد تعهدت أو قدمت بالفعل أسلحة لأوكرانيا بقيمة 7 مليارات دولار تقريبا، منذ بداية الحرب في نهاية شباط/فبراير الماضي.