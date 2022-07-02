شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون: أعراض جدري القردة في بريطانيا تختلف عن تفشيات سابقة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - قال باحثون في لندن إن الأعراض التي ظهرت على مرضى جدري القردة في المملكة المتحدة تختلف بشكل ملحوظ عن تلك التي شوهدت في تفشيات سابقة، مما أثار المخاوف من عدم التعرف على بعض الحالات

ووجدت الدراسة التي أجريت على 54 مريضا بلندن في مايو أيار هذا العام أن الأعراض اختلفت عما هو معتاد في جدري القردة حيث كانت أعراض الحمى والإرهاق أقل، والآفات الجلدية في مناطقهم التناسلية أكبر.

تسبب مرض جدري القردة، وهو مرض فيروسي معتدل نسبيا في العادة ويتوطن في العديد من البلدان في غرب ووسط أفريقيا، في حدوث أكثر من 5000 حالة إصابة بالإضافة إلى وفاة واحدة خارج تلك المناطق - لا سيما في أوروبا - منذ أوائل مايو أيار وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وارتفعت الحالات أيضا في البلدان التي ينتشر فيها المرض بشكل أكبر.

ويتبع البحث الذي نُشر في مجلة لانسيت للأمراض المعدية اقتراحات من هيئات الصحة العامة مثل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن تفشي المرض يظهر بأعراض غير معتادة.