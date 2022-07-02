عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سلسلة انفجارات بقاعدة للحرس الثوري الإيراني في طهران

السبت 2 يوليه 2022

الخليج 365

قالت وسائل إعلام إيرانية السبت، إن سلسلة من الانفجارات المتتالية وقعت في قاعدة تابعة للحرس الثوري الإيراني بالعاصمة طهران.



وأشارت قناة "در تي في" الإيرانية المعارضة في حسابها عبر "تلجرام"، إلى أن "انفجارات متتالية هزت فجر اليوم السبت قاعدة مالك الأشتر التابعة للحرس الثوري في شرق العاصمة طهران".

ولم يصدر أي موقف رسمي من وسائل الإعلام الحكومية أو الحرس الثوري بشأن طبيعة الانفجارات وحجم الخسائر جراء الحادث.

من جانبها، أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، أن مناصريها التابعين لها نفذوا الهجوم على قاعدة مالك الأشتر التابعة للحرس الثوري في شرق طهران.

وتتبع قاعدة مالك الأشتر في طهران إلى قيادة قوات فيلق محمد رسول الله التابع للحرس الثوري الذي يتولى أمن وحماية العاصمة طهران.