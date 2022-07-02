عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليار يورو.. مساعدات نرويجية لأوكرانيا

السبت 2 يوليه 2022

الخليج 365

أعلنت النرويج، الجمعة، مساعدة أوكرانيا بنحو مليار يورو، وذلك بمناسبة زيارة رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور إلى كييف.



وقالت الحكومة النرويجية، في بيان، إن هذه المساعدة الكبيرة بقيمة عشرة مليارات كورونا نروجية (نحو 970 مليون يورو) تضاف إلى مساعدات سابقة أعلنتها أوسلو، وستستخدم في "المساعدة الإنسانية وإعادة إعمار البلاد والأسلحة ودعم عمل السلطات الأوكرانية.

وقال ستور في البيان "نقف مع الشعب الأوكراني، نحن نساهم في دعم نضال الأوكرانيين من أجل الحرية، إنهم يقاتلون من أجل بلدهم، وأيضاً من أجل قيمنا الديمقراطية".

وجاء الإعلان بمناسبة زيارة رئيس الوزراء النروجي لكييف، الجمعة، وأيضاً لقرية يهدنة التي تضرّرت بشدّة من الحرب في أوكرانيا.

وذكرت وكالة الأنباء النرويجية "إن تي بي" أن رئيس الحكومة تأثّر بما رآه خلال زيارته ووصف القرية بأنّها "لمحة من الجحيم على الأرض".

وأعلنت أوسلو الأربعاء تقديم ثلاث منظومات لإطلاق صواريخ متعدّدة لأوكرانيا، وتسعى كييف للحصول على هذه الأسلحة بشكل خاص.