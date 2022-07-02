شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية.. 4100 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت كوريا الشمالية اليوم السبت عن استمرار تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد19-) إلى أقل من 5 آلاف إصابة جديدة لليوم الثالث على التوالي.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ القول إن أكثر من 4 آلاف و100 شخص ظهرت عليهم أعراض الحمى خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولم يقدم مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ أي معلومات بشأن تسجيل أي وفيات إضافية.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الحمى المسجلة منذ أواخر نيسان/أبريل أكثر من 74ر4 مليون حالة. ويتلقى ما لا يقل عن 7 آلاف و360 شخصا العلاج في المستشفيات.

وفي 12 أيار/مايو، كشفت كوريا الشمالية عن أول حالة إصابة بكوفيد 19 بعد أن ادعت أنها خالية من فيروس كورونا لأكثر من عامين. وكانت حصيلة حالات الحمى اليومية في البلاد في اتجاه هبوطي بعد أن بلغت ذروتها عند أكثر من 392 ألفا و920 إصابة في 15 أيار/مايو.