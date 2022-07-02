عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثاني خلال ساعات.. زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب جنوب إيران

السبت 2 يوليه 2022

الخليج 365

ضرب زلزالا بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر يضرب جنوب إيران يعد الثاني خلال أقل من ساعتين.



وفي وقت سابق، سجّلت محطات "الشبكة الوطنية لرصد الزلازل" التابعة للمركز الوطني للأرصاد في الإمارات، زلزالا بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، على عمق 10 كيلومترات، في جنوب إيران.

وقال حساب المركز الوطني للأرصاد على تويتر: "سجلت المحطات زلزالاً بقوة 6.3 درجة- ريختر في جنوب إيران الساعة 01:32، الموافق 02/07/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات، حيث كان الزلزال محسوساً في مناطق مختلفة من الدولة وليس له تأثير".