شكرا لقرائتكم خبر عن «البرلمان العربي» يدعو «عدم الانحياز» لدعم الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بإدراج القضية الفلسطينية بندا ثابتا على جدول أعمال الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، انطلاقا من المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي تأسست عليها الحركة، واحتراما لأبسط حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وفي كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر الأول للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، والمنعقد حاليا في جمهورية أذربيجان، دعا العسومي، بحسب بيان صادر عن البرلمان العربي، أمس الجمعة، أعضاء الشبكة إلى دعم الجهود العربية والدولية المبذولة كافة، من أجل التوصل إلى تسويات سياسية نهائية لما تشهده المنطقة العربية من أزمات، لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

من جهة أخرى، دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى رفع الحصار عن غزة بالكامل وفقا لقرار مجلس الأمن 1860.

وسلط المكتب الضوء على الأثر الإنساني للحصار المتواصل على قطاع غزة منذ 15 عاما، إذ شددت سلطات الاحتلال الغاشم القيود المفروضة على التنقل إلى حد بعيد، ما أدى إلى عزل القطاع عزلا تاما عن بقية الأرض الفلسطينية المحتلة والعالم.

وأشار إلى أن 1.3 مليون فلسطيني من أصل 2.1 مليون في غزة (أي 62 % من السكان)، بحاجة إلى المساعدات الغذائية، مفيدا أن الأشخاص المؤهلين للحصول على تصاريح الخروج من القطاع يشكلون أقلية ضئيلة، وهم في معظمهم من العمال ورجال الأعمال والمرضى وموظفي المنظمات الدولية.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن الحصار يثير القلق إزاء العقوبات الجماعية وانتهاكات محتملة أخرى بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.