شكرا لقرائتكم خبر عن قائد حرس «الإرهاب» الإيراني يعترف بضعف استخبارات النظام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب قائد حرس نظام الملالي عن قلقه بشأن التسلل والتغلغل الخارجي بالداخل، وفشلهم في وقفه أو مواجهته، وذلك خلال اجتماع حضره الرئيس الجديد لحماية المعلومات بقوات الحرس.

وقال المدعو «حسين سلامي» في الاجتماع الذي ضم قيادات هيئة الأركان العامة للنظام والحرس والاستخبارات في مقر حماية المعلومات للحرس: إن العدو يريد أن ينزع ثقتنا بأنفسنا ويفرغنا من الداخل ويسقط رؤيتنا ومصداقيتنا من أنظارنا أولا، هذا هو أخطر أنواع العدوان وأكثرها غموضا، ولهذا ندعو جميع القادة والمسؤولين وجميع الحرس إلى دحض هذه القصة الخيالية للعدو، حسب تعبيره.

الحرب الأحدث

وأضاف «سلامي» قائد الحرس الإرهابي: حرب المعلومات هي الحرب الأحدث والمتواصلة والحقيقية والأقرب التي نخوضها منذ سنوات، وهي بالتأكيد ستستمر لسنوات عديدة أخرى حتى الإثبات الكامل لأنظمتها المتغطرسة وغروب شمسها في الغرب، وحماية المعلومات هي واحدة من أكثرها فعالية لكسر إرادة وتطلعات وسمعة العدو في ساحة حرب المعلومات.

وتابع: «حماية معلوماتنا تنطوي على مواجهة مباشرة مع كل أجهزة المخابرات والأمن ذات الخبرة للأنظمة المتغطرسة التي في سجلها القبيح انهيار الكثير من الأنظمة، وفي هذه الطريقة لديها أدوات متطورة وتقنيات مبتكرة ومتغيرة ومستمرة في الحداثة».

وقل المدعو سلامي: «حماية المعلومات لا تسمح للقوات المحلية بالتواصل مع العدو، وتجاوزه والتواصل مع القوات المحلية».

وفي هذا الاجتماع، قال العميد محمد كاظمي، الرئيس السابق لحماية المعلومات التابعة للحرس الإرهابي ورئيس الاستخبارات المعين قبل أيام: «لقد استثمر العدو الكثير في الحرس للتسلل ومتابعة أهدافه ونواياه الشريرة»، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «إيرنا» الرسمية.

وفي الأيام الأخيرة، وبعد ضربات عديدة تلقاها النظام في شتى المجالات، أجرى خامنئي خوفا من التسلل إلى أعلى الأجهزة الأمنية في نظام الملالي، بتغيير حسين طائب رئيس استخبارات الحرس، وإبراهيم جباري، رئيس حماية المعلومات بالحرس.

اتساع الخلافات

وفي شأن منفصل، قال مسؤول أمريكي كبير لـ «رويترز» ليل الخميس: إن فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 باتت أسوأ بعد المفاوضات غير المباشرة التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة وانتهت دون إحراز تقدم.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «احتمالات التوصل إلى اتفاق بعد (مفاوضات) الدوحة أسوأ مما كانت عليه قبلها وستزداد سوءا يوما بعد يوم»، وقال: إن الخلافات اتسعت بعد المحادثات التي لم يكتب لها النجاح.

ومضى يقول: «يمكنك أن تصف مفاوضات الدوحة في أحسن الأحوال أنها متعثرة، وفي أسوأ الأحوال أنها رجوع إلى الخلف».

ولم يخض المسؤول في تفاصيل محادثات الدوحة، بينما قال: «مطالبهم الغامضة ومعاودة فتح قضايا سبق تسويتها وطلبات لا علاقة لها بوضوح بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، كل ذلك يشير لنا إلى أن النقاش الحقيقي الذي ينبغي إجراؤه (ليس) بين إيران والولايات المتحدة لحل القضايا المتبقية؛ وإنما بين إيران وإيران لحل القضية الأساسية بشأن ما إذا كانوا مهتمين بعودة متبادلة لخطة العمل الشاملة المشتركة».

وكانت قوى غربية كبرى عبرت عن قلقها إزاء فشل الدبلوماسيين الأمريكيين والإيرانيين في إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، في حين قال الاتحاد الأوروبي: إن الأطراف «قد لا تتمكن من الوصول إلى خط النهاية».