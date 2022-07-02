شكرا لقرائتكم خبر عن ألغام «الإرهاب الحوثي» تقتل وتصيب 44 يمنيا في يونيو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت تقارير إخبارية يمنية، أمس الجمعة، بمقتل وإصابة 44 شخصا جراء الألغام الحوثية خلال شهر يونيو الماضي فقط.

وأوضحت التقارير الإخبارية، أنه خلال الشهر الماضي بلغ عدد القتلى، جراء انفجارات ألغام ميليشيا الحوثي ومقذوفات غير منفجرة 17 شخصا، بينهم طفلان وامرأة، في 9 محافظات يمنية، مضيفة أن عدد الإصابات بلغ 27 حالة بينهم 14 طفلا، وامرأة واحدة.

وأشارت إلى أن محافظة الحديدة جاءت في المرتبة الأولى، حيث بلغ عدد الضحايا فيها 15 ضحية (6 قتلى و9 جرحى)، تليها صعدة في المرتبة الثانية بـ 11 ضحية (قتيل واحد و10 جرحى)، ثم تعز بـ 6 (4 قتلى و2 جرحى)، وحجة بـ 4 ضحايا (قتيل واحد و3 جرحى)، ثم مأرب بـ 3 ضحايا (قتيلان وجريح واحد)، تليها صنعاء والجوف بـ (قتيل وجريح) لكل منهما، ثم محافظة الضالع بجريحين مدنيين، وأخيرا محافظة البيضاء بقتيل واحد (امرأة).

ومن ناحية أخرى، كشفت منظمة «مساواة» للحقوق والحريات، عن وفاة معتقل في أحد سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية بمحافظة عمران، متأثرا بالتعذيب.

وذكرت المنظمة في تغريدة على «تويتر» نقلتها وكالة «سبأ» الرسمية، بأن المعتقل حسين قاسم زايد عجيلات، من أبناء محافظة عمران، توفي بعد أيام فقط من إفراج الميليشيات عنه من أحد سجونها في المحافظة، بعد تدهور صحته نتيجة التعذيب الوحشي الذي تعرض له طوال فترة اعتقاله.

وأشارت «مساواة» إلى أن الميليشيات المدعومة من إيران كانت قد أصدرت حكما غير قانوني يقضي بإعدام عجيلات بعد قضاء أكثر من ثلاثة أعوام بسجونها، ما تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل متسارع ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعد أيام فقط من الإفراج عنه متأثرا بالتعذيب الشديد الذي تعرض له.

وبحسب منظمة «مساواة»، فإن 293 معتقلا مدنيا قضوا تحت التعذيب في سجون ومعتقلات الميليشيات في كل المحافظات الخاضعة لسيطرتها منذ بداية انقلابها على الشرعية في سبتمبر 2014، وحتى نهاية شهر يونيو الماضي.