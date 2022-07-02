عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذخيرة ونظامان للدفاع الجوي.. مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

السبت 2 يوليه 2022

الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الجمعة عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 820 مليون دولار.



وتتضمن هذه الحزمة من المعدات نظامين مضادين للطائرات، وأربعة رادارات وصواريخ جديدة لقاذفات الصواريخ الأمريكية من طراز "هيمارس" التي دخلت مؤخرا إلى ساحة المعركة وما يصل إلى 150 ألف قذيفة عيار 155 ملم.

ويمكن لنظامي الدفاع الجوي إطلاق صواريخ أرض جو قصيرة ومتوسطة المدى، وهما من صنع شركة "رايثيون" الأمريكية والمجموعة النرويجية "كونغسبرغ".

ويتيح النظامان القابلان للتشغيل عن بعد التصدي للطيران الروسي بما في ذلك الطائرات المسيّرة، وكذلك صواريخ كروز.

وقال المتحدث باسم البنتاجون "تود بريسيلي" في بيان إن "الولايات المتحدة تواصل العمل مع حلفائها وشركائها لتزويد أوكرانيا المعدات اللازمة في ساحة معركة متغيّرة".

هذه الدفعة الجديدة من المعدات ومصدرها مخزونات الجيش الأمريكي، ترفع إلى 6,9 مليار دولار إجمالي المساعدة الأمريكية لكييف منذ بداية العملية الروسية في 24 فبراير/شباط.

وكان البنتاجون قال إن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة التي سترسلها الولايات المتّحدة إلى أوكرانيا للتصدّي للعمليات العسكرية الروسية تشتمل خصوصاً على 4 راجمات صواريخ من طراز "هيمارس" وألف صاروخ مضادّ للدبابات من طراز "جافلين" و4 مروحيات من طراز "مي-17".

وقال نائب وزير الدفاع الأمريكي كولين كال إنّ القوات الأوكرانية بحاجة إلى حوالي ثلاثة أسابيع من التدريب لاستخدام راجمات هيمارس.

و"هيمارس" راجمات صواريخ تركّب على مدرّعات خفيفة، وتُطلق صواريخ موجّهة ودقيقة الإصابة، وحصول الأوكرانيين على هذا السلاح من شأنه أن يوفّر لهم في معركة دونباس ميزتي المسافة والدقة.