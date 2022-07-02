عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتلى في إطلاق رصاص لتفرق متظاهرين أمام مقر حكومة الدبيبة بطرابلس

السبت 2 يوليه 2022

الخليج 365

أفاد شهود عيان بسماع أصوات إطلاق نار قرب مقر حكومة عبدالحميد الدبيبة بطريق السكة في ‫العاصمة الليبية طرابلس.



وذكر الشهود أن مليشيات مسلحة موالية لرئيس حكومة الوحدة المنتهية الولاياة برئاسة الدبيبة فرقت متظاهرين قرب مقر الحكومة بطرابلس واعتقلت عددا منهم.

وأكدت مصادر أن إطلاق النار أسفر عن مقتل كل من المتظاهرين أحمد العباني وسالم العمالي وعبدالرحيم القرقوطي، كما اعتقلت المليشيات الحرس الرئاسي قيادات من تيار بالتريس الداعي للتظاهرة وهم محمد الشريف ، وعبدالحكيم زناقر ومنعم القاضي، وسالم الوافي.

في مصراتة، اقتحمت مليشيات مقر المجلس البلدي بمدينة مصراتة وتم إحراقه.