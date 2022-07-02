عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوكرانيا تتهم روسيا بإطلاق قنابل فسفورية على جزيرة الثعبان

السبت 2 يوليه 2022

الخليج 365

اتهم الجيش الأوكراني، الروس، بإطلاق قنابل فسفورية على جزيرة الثعبان في البحر الأسود والتي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها.



وكتب قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني على تليجرام: نفذت القوات المسلحة الروسية مرتين ضربة جوية مستخدمة قنابل فسفورية على جزيرة الثعبان"، متهما موسكو بـ"عدم احترام التصريحات التي أدلت بها".

وكان الجيش الروسي أعلن، الخميس، أنه انسحب من هذه الجزيرة الاستراتيجية "في بادرة حسن نية" بعدما "أتم الأهداف المحددة".