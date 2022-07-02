شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شعر به سكان الإمارات.. زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جنوبي إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجّلت محطات "الشبكة الوطنية لرصد الزلازل" التابعة للمركز الوطني للأرصاد في الإمارات، زلزالا بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، على عمق 10 كيلومترات، في جنوب إيران.



وقال حساب المركز الوطني للأرصاد على تويتر: "سجلت المحطات زلزالاً بقوة 6.3 درجة- ريختر في جنوب إيران الساعة 01:32، الموافق 02/07/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات، حيث كان الزلزال محسوساً في مناطق مختلفة من الدولة وليس له تأثير".