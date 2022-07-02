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شعر به سكان الإمارات.. زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جنوبي إيران

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اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجّلت محطات "الشبكة الوطنية لرصد الزلازل" التابعة للمركز الوطني للأرصاد في الإمارات، زلزالا بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، على عمق 10 كيلومترات، في جنوب إيران.

وقال حساب المركز الوطني للأرصاد على تويتر: "سجلت المحطات زلزالاً بقوة 6.3 درجة- ريختر في جنوب إيران الساعة 01:32، الموافق 02/07/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات، حيث كان الزلزال محسوساً في مناطق مختلفة من الدولة وليس له تأثير".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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