شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم النواب: اتفاق مبادرة التعليم العالى يعزز الشراكة المصرية الأمريكية بشأن المنح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة المقررة الأسبوع الجارى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبى لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، وذلك عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 202 لسنة 2022، بالموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، الموقع في القاهرة بتاريخ 2021 /9 /29 .

ورأت اللجنة المشتركة أن هذا الاتفاق يسهم في استمرار تنفيذ أنشطة برنامج مبادرة التنمية المصرية الأمريكية لتحقيق الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والأمريكية، والمنح الدراسية للكليات والجامعات الأمريكية، وبرنامج المنح الدراسية القومي .

ووفق تقرير اللجنة، فقد تم توقيـع اتفاقيـة مبادرة التعلـيم العالى المصرية الأمريكية، رقـم (298-263) بـين الحكومتين المصرية والأمريكية فـي 2014/9/30، ويهدف التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بـين جمهورية مصـر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية إلـى إتاحـة مبلـغ 31 مليون دولار أمريكي كمساهمة إضـافية مـن الوكالـة الأمريكية للتنمية الدولية.