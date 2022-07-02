شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى نائب التنسيقية: الحوار الوطنى شامل كل قضايا الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد فتحى عضو مجلس النواب، عن تنسقيه شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطنى شامل كل قضايا الوطن، وتجميع الفرقاء السياسيين على مائدة واحدة للخروج بورقة عمل وهو ما قمنا به فى تنسيقية شباب الأحزاب وتعودنا عليه.

وأضاف النائب أحمد فتحى، خلال حواره ببرنامج "التاسعة على القناة الأولى بالتلفزيون المصرى، أن القيادة السياسية بذلت جهودا كبيرة أيضا لاستعادة مصر مكانتها دوليا، وعربيا وأفريقيا، بالإضافة إلى استعادة مصر مكانتها وريادتها فى المنطقة.

وأوضح: "اهتمامنا الآن بمشاركة الشباب والذى نراه مهم جدا والاهتمام باتحاد الطلبة ضمن أولوياتنا، ولجنة داخل تنسقيه شباب الأحزاب والسياسيين، تجمع الآراء لوضعها فى الحوار الوطنى، فالقيادة السياسية نجحت فى الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية رغم التحديات التى واجهتها، بجانب إرساء مبدأ التنوع السياسى من خلال دعوة الرئيس لحوار وطنى يضم جميع أطياف المجتمع".

وأشار النائب أحمد فتحى إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان حريص خلال الـ8 سنوات الماضية على حل المشكلات التى تواجه المواطنين بشكل عاجل وحاسم، وساهم الرئيس من خلال مبادرات عديدة أطلقها خلال الأعوام الماضية للتخفيف من آلام المواطنين ودعمهم، والتى تأتى فى مقدمتها مبادرة "حياة كريمة".