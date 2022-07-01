شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رشا فايز كليب: مشروع الدلتا الجديدة يحمل الخير لكل المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت النائبة رشا فايز كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعدد من أهالى حلق الجمل بمجلس قرية بركة غطاس، وتحدثت النائبة رشا كليب عن أهمية مشروع الدلتا الجديدة" ترعة الضبعة" وفلسفة المشروع وعوائده على مصر، وكذلك مسار المشروع.

وأكدت النائبة رشا فايز كليب أنه لا أضرار جراء أعمال المشروع على أهالينا وممتلكاتهم سواء أراضى زراعية أو منازل، وأنه مشروع لا يحمل إلا الخير لكل المصريين، وأن أى شبر سيتم استخدامه فى المشروع سيتم تعويض صاحبه عنه، مشيرة إلى أنه تم الاستماع فى الجلسة لكل تخوفات الأهالى ومطالبهم ومنها ما يخص التعويضات، وكذلك الأضرار الناشئة عن فصل الطرق والصرف والرشا.

ولفتت النائبة رشا فايز كليب إلى أنها فى تواصل مستمر مع جميع المسئولين والمعنيين لتحقيق مطالب الأهالى، وإزالة أى لبث قد ينشأ، وبعدها تفقدت أعمال المشروع على الطبيعة برفقة الأهالي.