مع تزايد المصابين بجدري القردة.... منظمة الصحة العالمية تدعو أوروبا لتحرك «عاجل»

01 يوليو , 2022

تفشي جدري القردة (أ ف ب).

دعت منظمة الصحة العالمية الجمعة إلى تحرك «عاجل» للحد من تفشي جدري القردة في أوروبا مع ازدياد عدد المصابين ثلاثة أضعاف منذ أسبوعين في القارة.

ودعا المدير الإقليمي للمنظمة في بيان الدول الأوروبية إلى «تكثيف جهودها في الأسابيع والأشهر المقبلة لتجنب توطن جدري القردة في منطقة جغرافية أكبر».

وقال مدير منظمة الصحة في أوروبا هانس كلوغه «من الواجب القيام بتحرك عاجل ومنسق إذا اردنا احداث تغيير في السباق ضد تفشي المرض».

وافادت معطيات منظمة الصحة أن اوروبا سجلت أكثر من 4500 اصابة مؤكدة، أي أكثر بثلاثة أضعاف مما سجل في منتصف حزيران/يونيو.

ويشكل هذا العدد تسعين في المئة من الإصابات التي احصيت في العالم منذ منتصف ايار/مايو، حين بدأ هذا المرض الذي كان محصورا بعشر دول إفريقية يتفشى في أوروبا.