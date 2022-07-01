ميلان يجدد عقد اسطورته مالديني

وقال ميلان في بيان رسمي: "يسر نادي ميلان أن يعلن تجديد عقد المدير التقني باولو مالديني والمدير الرياضي فريدريك ماسارا لمدة عامين إضافيين".

وأضاف: "هذا التجديد يسلط الضوء على أهمية استمرار نمو النادي على جميع الأصعدة".



ويأتي ذلك في الوقت الذي كان من المفترض أن ينتهي عقد مالديني مع ميلان أمس الخميس، ولكن الطرفين نجحا في التوصل لاتفاق، بعدما قالت عدة تقارير صحفية إن نجم ميلان السابق في طريقه للرحيل عن النادي.

يذكر أن مالديني رفقة ماسارا أعادا ميلان إلى الواجهة من جديد، بعد تتويج الروسونيري بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 11 عاما، كما عاد الفريق الموسم الماضي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا من جديد بعد غياب طويل.

