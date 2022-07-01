انت الان تتابع خبر القبض على عدة اشخاص اعتدوا على الكوادر الطبية في مستشفى الكندي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اكدت قوة حماية مستشفى الكندي التعليمي، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على 6 أشخاص بسبب الإعتداء على الكادر الطبي داخل مستشفى الكندي التعليمي شرقي بغداد.
وقال قسم العلاقات والاعلام في القاطع في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قوة حماية مستشفى الكندي التعليمي، تمكنت من إلقاء القبض على ستة أشخاص بسبب الإعتداء والتجاوز على الكادر الطبي والعبث بممتلكات ردهة الطوارئ".
واضاف انه "على الفور باشرت قوة حماية مستشفى الكندي بالتدخل لفرض هيبة الدولة والقانون وإلقاء القبض عليهم وتسليمهم اصولياً الى مركز شرطة باب الشيخ لإقامة دعوى قضائية بحقهم، حفاظا على حقوق الاطباء وكرامتهم ".
واضاف انه "على الفور باشرت قوة حماية مستشفى الكندي بالتدخل لفرض هيبة الدولة والقانون وإلقاء القبض عليهم وتسليمهم اصولياً الى مركز شرطة باب الشيخ لإقامة دعوى قضائية بحقهم، حفاظا على حقوق الاطباء وكرامتهم ".