انت الان تتابع خبر القبض على عدة اشخاص اعتدوا على الكوادر الطبية في مستشفى الكندي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اكدت قوة حماية مستشفى الكندي التعليمي، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على 6 أشخاص بسبب الإعتداء على الكادر الطبي داخل مستشفى الكندي التعليمي شرقي بغداد.