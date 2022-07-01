بوقت قياسي.. وكالة الاستخبارات تكشف تفاصيل جريمة مقتل الاستاذ الجامعي بديالى

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "خلال اقل من ١٨ ساعة تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من كشف تفاصيل حادث قتل بشع لاستاذ جامعي في محافظة ديالى".

واضافت انه "سيتم عرض تفاصيل الحادث والاعترافات في وقت لاحق".

