انت الان تتابع خبر بوقت قياسي.. وكالة الاستخبارات تكشف تفاصيل جريمة مقتل الاستاذ الجامعي بديالى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الجمعة، عن تمكنها خلال وقت قياسي عن تفاصيل حادث قتل بشع لأستاذ جامعي في محافظة ديالى.
وقالت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "خلال اقل من ١٨ ساعة تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من كشف تفاصيل حادث قتل بشع لاستاذ جامعي في محافظة ديالى".
واضافت انه "سيتم عرض تفاصيل الحادث والاعترافات في وقت لاحق".
واضافت انه "سيتم عرض تفاصيل الحادث والاعترافات في وقت لاحق".