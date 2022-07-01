شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تهنئ النائبة آية مدني لتعيينها رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة آية مدني، لتعيينها رئيسا للجنة اللاعبين بالاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي.

وتمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للنائبة آيه مدني، عضو التنسيقية، دوام النجاح في المستويات كافة.

يذكر أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل آل سعود، رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، ووزير الرياضة السعودي ، قد اختار النائبة البرلمانية آية مدني، عضو لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية، كرئيسًا مؤقتًا للجنة اللاعبين بالاتحاد، لحين عقد اول انتخابات للجنة اللاعبين بالاتحاد.

وجاء اختيار "مدني" نتيجة لخبرتها في العمل الإداري في اللجنة الأولمبية الدولية، حيث تشغل منصب عضو لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية، ورئيس لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية، ورئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث سابقًا، ومن المقرر أن تستمر في عضويتها حتى يتم انشاء أول لجنة لاعبين بالاتحاد ويتم عقد أول انتخابات للجنة.