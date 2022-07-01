شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية الأحزاب: ثورة 30 يونيو كانت ولا تزال علامة فارقة فى تاريخ الأمة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود عز عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الشعب المصري العظيم عندما خرج في 30 يونيو لاستعادة الدولة المصرية ومؤسساتها وترسيخ هيبتها ودورها الفعال في بناء الحاضر وصنع المستقبل الذي يليق بمصر، فإنه جسد ذلك في مشهد حضاري مهيب وتلاحم وطني نال تقدير واحترام العالم بأكمله.

وأضاف محمود عز في مقال له نشر على موقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان،" 30 يونيو.. بداية الجمهورية الجديدة.. تمر علينا الذكري التاسعة لثورة 30 يونيو التي كانت ولا تزال علامة فارقة في تاريخ الأمة المصرية، جاءت لتبني وطنًا وتصحح مسارًا وتفتح افاقًا وأحلام جديدة وامال لجميع المصريين".

وتابع،"من هنا كانت بداية الطريق للجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى من مدن جديدة وعاصمة إدارية تليق بمصر وطرق وكباري ومشروعات تنموية في جميع انحاء الجمهورية وإطلاق مشروع حياة كريمة في كل قري مصر لتطويرها ورفع كفاءة البنية التحتية بها وأيضًا إطلاق عدد من المبادرات الصحية لجميع المصريين وإطلاق التأمين الصحي الشامل والذي تم تطبيقه في محافظة بورسعيد وحاليا يتم تنفيذه بعدد من المحافظات الأخرى، تلك الثورة العظيمة رسمت للمصريين طريقا جديدا للوصول بمصر الي مصاف الدول العظمي بأيدي الشعب تحت راية الوطن".



ووجه محمود عز عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحية تقدير وعرفان للقوات المسلحة والشرطة على كل ما يبذلونه من تضحيات نحو الوطن وما قدموه من دماء شهداء أبرار ضحوا من أجل هذه الأمه وأن تبقي راية الوطن مرفوعة وسط الأمم.