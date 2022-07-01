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المفوضية الأوروبية: تكريس مليار يورو لمساعدة أوكرانيا

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الدمام - شريف احمد - اقترحت المفوضية الأوروبية في بروكسل تكريس أول شريحة بقيمة مليار يورو من المساعدة المالية الكلية الجديدة لأوكرانيا.

وقالت المفوضية: إن المبلغ هو أول شريحة من حزمة المساعدة المالية الكلية الاستثنائية التي تصل إلى 9 مليارات يورو والتي تم الإعلان عنها في خطاب المفوضية في شهر مايو 2022 وأقرها المجلس الأوروبي الشهر الماضي.

وأوضح بيان أوروبي أن الخطوة تهدف لمساعدة أوكرانيا على تلبية احتياجاتها المالية الفورية، وسوف تكمل الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي بالفعل، بما في ذلك قرض طارئ بقيمة 1.2 مليار يورو.

وبموجب الاقتراح ستتاح أموال المساعدة المالية الكلية لأوكرانيا، في شكل قروض طويلة الأجل بشروط مواتية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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