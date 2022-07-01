أب يقتل ابنته ببندقية جنوب ايران

وقال موقع "روكنا" الإخباري بأن "الرجل البالغ 43 عاما أطلق النار على ابنته أريانا في صدرها في مدينة نور آباد الجنوبية".

ونقل الموقع عن الأب قوله "لم أكن أنوي قتل ابنتي حقا، لقد أطلقت النار من غير قصد. ذهبت إلى هناك ببندقيتي فقط لإخافتها".



وأضاف المصدر نفسه أن "الأب اعتُقل واعترف بجريمته".

وقال نشطاء حقوق المرأة المحلّيين، "غضب الأب بعد رؤية ابنته في حديقة عامة مع شاب، الأمر الذي يبدو أنه أدى إلى جريمة شرف".

وبينما لا إحصاءات دقيقة عن جرائم الشرف في إيران، تقدّر وكالة أنباء "إسنا" المحلية أن "ما بين 375 و450 حالة جريمة شرف تحدث كل عام" في البلاد.

وبحسب الوكالة الإيرانية، فإن جرائم الشرف تمثل نحو 20 في المئة من جرائم القتل ونصف جرائم القتل الأسري المرتكبة في إيران.

