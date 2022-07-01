محافظة بغداد تناقش توقف المولدات الاهلية عن العمل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت محافظة بغداد، اليوم الجمعة، عن عقد اجتماع عاجل يوم غد السبت، يناقش المعوقات التي تواجه عمل المولدات.

وقال قسم الاعلام والاتصال الحكومي بالمحافظة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " المحافظ محمد جابر العطا وجه بعقد إجتماع عاجل مع الجهات المعنية يوم غد السبت، نتيجة المشاكل الحاصلة جراء توقف بعض اصحاب المولدات عن التشغيل"، لافتا إلى "أن الإجتماع سيناقش ملف منتوج الگاز المُجهز للمولدات، وإمكانية فتح منافذ بيع تجارية، وإيقاف أعمال التهربب".



واضاف ان "محافظ بغداد ودعا أصحاب المولدات إلى "مزاولة أعمالهم ومتابعة أمر التشغيل من قبل الوحدات الإدارية والمختارين وتوجيه انذارات وعقوبات للمخالفين"، مشيرا إلى أنه "يتابع موضوع المولدات ومطالبهم بإهتمام بالغ، وبشكل استثنائي مع مدير عام شركة توزيع المنتوجات النفطية".

