انت الان تتابع خبر مصرع 'بطل عالمي' روسي بإحدى المعارك في أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفادت صحيفة "غورني ألتاي" الروسية، بأن الرقيب أول أليكسي ألكساندروفيتش باكوليف قتل خلال العمليات القتالية في أوكرانيا.

وبحسب الصحيفة، فقد أصيب باكوليف بشظية أثناء صد هجوم مضاد، خلال وجوده في طاقم دبابة T-72 وتغطية انسحاب وحداته.



وولد أليكسي باكوليف في 26 مايو 1996 بجمهورية ألتاي، جنوبي سيبريا في عام 2014، وخدم بالجيش في يوجنو ساخالينسك، ثم وقع عقدًا في عام 2017، أصبح بطل العالم في بياثلون الدبابات، وفي عام 2019 فاز بكأس الجيش.