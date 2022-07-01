انت الان تتابع خبر أول تعليق لصلاح بعد تجديد عقده مع ليفربول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال صلاح لموقع ليفربول: "أشعر بشعور رائع، وأنا متحمس للفوز بالألقاب مع النادي. إنه يوم سعيد للجميع".

وأضاف: "أعتقد أن التجديد يستغرق بعض الوقت، ولكن الآن كل شيء تم، لذا نحتاج فقط إلى التركيز على الخطوة التالية".



واوضح صلاح: "أعتقد أنه يمكنك أن ترى في السنوات الخمس أو الست الماضية كان الفريق دائما يتقدم، في الموسم الماضي كنا على وشك الفوز بأربع بطولات، لكن للأسف في الأسبوع الأخير من الموسم فقدنا لقبين".

ورأى صلاح أن ليفربول "في وضع جيد للقتال من أجل كل البطولات".

وتابع: "لدينا تعاقدات جديدة أيضا. نحتاج فقط إلى مواصلة العمل الجاد، ولدينا رؤية جيدة، وأن نكون إيجابيين ونسعى إلى كل شيء مرة أخرى".



ووجه صلاح حديثه لجماهير ليفربول قائلا: "رسالتي للجماهير هي أن لاعبي الفريق يريدون تقديم أفضل ما لدينا في الموسم المقبل لمحاولة الفوز بكل الألقاب".

واختتم: "كالعادة، تبقون خلفنا وتعطونا دفعة كبيرة وأنا متأكد من أننا سنفوز بالبطولات مرة أخرى معا".

وسجل صلاح 156 هدفا في 254 مباراة خاضها في صفوف ليفربول في مختلف المسابقات منذ انضمامه إليه في العام 2017 قادما من روما.