رسميًا.. ليفربول يغلق الأبواب امام منافسيه ويجدد لصلاح حتى 2025

ودخل صلاح في الأشهر الـ 12 الأخيرة من عقده الحالي الذي تم توقيعه في يوليو/تموز 2018، ولكن بعد شهور من المفاوضات توصل ليفربول وصلاح إلى اتفاق يقضي ببقائه في أنفيلد حتى يونيو/حزيران 2025، مقابل راتب أسبوعي قد يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".وكانت هناك مؤشرات على أنه سينهي عقده وينتقل مجانًا إلى نادٍ آخر الصيف المقبل، لكن كل هذه الأحاديث انتهت الآن بتجديد تعاقده رسميًا مع الريدز.

ولطالما كانت رغبة صلاح المفضلة البقاء في ميرسيسايد، حيث أصبح رمزًا في ليفربول منذ انضمامه من روما في العام 2017.

وسافر جوليان وارد المدير الرياضي لليفربول، إلى جزيرة ميكونوس اليونانية، حيث كان المصري في عطلة، لتوقيع العقد، ما يعكس مكانة صلاح كواحد من أفضل اللاعبين الحاليين في العالم.



وكان وكيل أعمال صلاح، رامي عباس، قد نشر تغريدة فيها إيموجي يضحك، ما أثار رد فعل من جمهور ليفربول، دون معرفة السبب الحقيقي وراء التغريدة، في وقت دعا فيه لاعب الفريق السابق جيمي كاراجر، النجم المصري للحديث مع وكيله وإيقافه عن القيام بأمور مماثلة.