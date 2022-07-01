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الموقف الوبائي.. تصاعد مستمر بإصابات الجائحة في العراق - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المختبرات الصحية سجلت 2952 إصابة جديدة بكورونا، فيما تماثلت 720 حالة للشفاء".

وأضاف البيان، أنه "تم تسجيل حالة وفاة واحدة بكورونا، فيما تلقى 12463 شخصا للقاح".


يذكر ان العراق سجل يوم أمس الخميس 2769 إصابة بكورونا مع حالتي وفاة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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