انت الان تتابع خبر الموقف الوبائي.. تصاعد مستمر بإصابات الجائحة في العراق - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المختبرات الصحية سجلت 2952 إصابة جديدة بكورونا، فيما تماثلت 720 حالة للشفاء".

وأضاف البيان، أنه "تم تسجيل حالة وفاة واحدة بكورونا، فيما تلقى 12463 شخصا للقاح".



يذكر ان العراق سجل يوم أمس الخميس 2769 إصابة بكورونا مع حالتي وفاة.