بقرار تحكيمي.. فوز نفط ميسان على زاخو دون خوض المباراة

وأعلن الاتحاد العراقي رسمياً نتيجة المباراة بفوز نفط ميسان على زاخو بـ3 أهداف مقابل لا شيء، موضحا بأن القرار تم من قبل الطاقم التحكيمي لعدم حضور فريق زاخو لملعب المباراة.

يذكر ان نادي الشرطة توج رسميا بلقب الدوري العراقي للمرة السادسة في تاريخه بعد تصدره الترتيب بـ91 نقطة.