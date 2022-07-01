انت الان تتابع خبر لهذه الاسباب... إياك ووضع الماكياج يوميًّا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - التهابات العين

وضع الكونلسيلر وظلال العيون والكحل والماسكرا يجعل منطقة حول العين أكثر عرضة للإصابة بالإلتهابات خصوصًا أنها منطقة حساسة ورقيقة جدًا.

الحساسية

بعض مستحضرات الماكياج مصنوعة من مكونات خفيفة متدنية الجودة قد تؤذي البشرة وتتسبب بحساسية البشرة وإحمرارها.

الشيخوخة المُبكرة

تطبيق المكياج يوميًّا و تركه على البشرة لساعات طويلة يمكن أن يؤدي هذا إلى ظهور علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة خصوصًا إذا لم تضعي واق من الشمس قبل تطبيقه.

انسداد المسام

ترك مستحضرات التجميل على بشرتك لفترات طويلة، يسد المسام بشرتك الأمر الذي لا يسمح لها بالتفس ويساهم في ظهور حب الشباب والنتؤات.

سرطان الجلد

أثبتت جمعية السرطان الأميركية أن مكونات مُستحضرات المكياج قد تؤدي الى الإصابة بسرطان الجلد.

وتجنّبًا لكلّ هذه المشاكل، تجنّبي تطبيق الماكياج في الأيام العادية، وإذا اضطررت لذلك فخذي بعين الاعتبار النصائح التالية:

- احرصي على غسل فراشي الماكياج بشكل دوري

- اختاري مساحيق الماكياج المناسبة لنوع بشرتك بعد التأكد من جودتها ومن مكوّناتها

- لا تنسي تطبيق واق الشمس على أن يكون بدوره مناسبًا لنوع بشرتك

وضع الكونلسيلر وظلال العيون والكحل والماسكرا يجعل منطقة حول العين أكثر عرضة للإصابة بالإلتهابات خصوصًا أنها منطقة حساسة ورقيقة جدًا.

الحساسية

بعض مستحضرات الماكياج مصنوعة من مكونات خفيفة متدنية الجودة قد تؤذي البشرة وتتسبب بحساسية البشرة وإحمرارها.

الشيخوخة المُبكرة

تطبيق المكياج يوميًّا و تركه على البشرة لساعات طويلة يمكن أن يؤدي هذا إلى ظهور علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة خصوصًا إذا لم تضعي واق من الشمس قبل تطبيقه.



انسداد المسامترك مستحضرات التجميل على بشرتك لفترات طويلة، يسد المسام بشرتك الأمر الذي لا يسمح لها بالتفس ويساهم في ظهور حب الشباب والنتؤات.

سرطان الجلد

أثبتت جمعية السرطان الأميركية أن مكونات مُستحضرات المكياج قد تؤدي الى الإصابة بسرطان الجلد.

وتجنّبًا لكلّ هذه المشاكل، تجنّبي تطبيق الماكياج في الأيام العادية، وإذا اضطررت لذلك فخذي بعين الاعتبار النصائح التالية:

- احرصي على غسل فراشي الماكياج بشكل دوري

- اختاري مساحيق الماكياج المناسبة لنوع بشرتك بعد التأكد من جودتها ومن مكوّناتها

- لا تنسي تطبيق واق الشمس على أن يكون بدوره مناسبًا لنوع بشرتك

