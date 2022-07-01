شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق الخولى: 30 يونيو ثورة انتصار للهوية.. وإنقاذنا من براثن التخلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن ثورة الـ30 من يونيو هي واحدة من أعظم الثورات في تاريخ البشرية بإنقاذ البلاد من براثن التخلف والتطرف، والتي شكلت حائط صد في مواجهة الإرهاب والحفاظ على هوية الدول، قائلا: "هي ثورة الهوية بامتياز واستعادة مصر ممن خطفوها وحاولوا طمس هويتها ليظهر معدن المصريين الأصيل الذي انتفض للحفاظ على الدولة وتراثها".

ولفت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن ثورة الـ30 من يونيو غيرت مجرى التاريخ المصري لمئات السنين، قائلا: "تعظيم سلام إلى كل فئات المجتمع الذين خاضوا هذه الثورة دون خوف وضحوا بأنفسهم وأرواحهم ولم يخافون من شيء.. وإنقاذ مصر من سيناريو سودوي لجماعة فاشية وضعت شعار نحكم مصر أو نحرقها.. تحية للشعب المصري في ثورة المصريين ومنفذ إرادة المصريين الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أنفذ لجماهير الشعب المصري مطالبهم، ودخل التاريخ كواحد من أخلص وأشجع أبناء مصر".

وأضاف أن الشارع لم يكن خائف من الإخوان، والخوف الوحيد كان على الوطن الذي كان مهدد بالضياع، بسبب المشاهد التي رأيناها للدول التي سقطت، وكان الهدف إنقاذ الدولة ممن اختطفوها"، مؤكدا أن تسارع الإخوان على السلطة هو الذى ساهم في كشفهم وهم لا يؤمنون بفكرة الوطن أو الحدود.