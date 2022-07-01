شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يطالب بإدراج القضية الفلسطينية بنداً ثابتاً لـ «عدم الانحياز» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي بإدراج القضية الفلسطينية بنداً ثابتاً على جدول أعمال الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، انطلاقاً من المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي تأسست عليها الحركة، واحتراماً لأبسط حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

جاء ذلك في كلمة العسومي، التي ألقاها أمام المؤتمر الأول للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، والمنعقد حاليًا في جمهورية أذربيجان.

ودعا العسومي، بحسب بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم، أعضاء الشبكة إلى دعم كافة الجهود العربية والدولية المبذولة من أجل التوصل إلى تسويات سياسية نهائية لما تشهده المنطقة العربية من أزمات، لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.