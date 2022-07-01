شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 19 في ضربات صاروخية قرب أوديسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * الصواريخ تنهال على بنايات سكنية ومنتجع

* زيلينسكي يشيد بالانتصار في جزيرة الأفعى

* روسيا تنفي استهداف مدنيين

قالت السلطات الأوكرانية إن صواريخ روسية أصابت مبنى سكنيا ومنتجعا بالقرب من ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا، وذلك بعد ساعات من طرد القوات الروسية من جزيرة الأفعى القريبة.

ودُمر قسم من بناية سكنية مؤلفة من تسعة طوابق بالكامل بصاروخ ضربه في الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي كما تضررت الجدران والنوافذ في بناية مجاورة مؤلفة من 14 طابقا بسبب صدمة الانفجار القريب ويساعد السكان فرق الإنقاذ في إزالة الركام.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن 16 على الأقل قتلوا في البناية السكنية في قرية سيرهيفكا بينما قتل ثلاثة آخرون من بينهم طفل في ضربات استهدفت منتجعا قريبا.

ونفى الكرملين استهداف مدنيين وقال المتحدث باسمه دميتري بيسكوف للصحفيين "أود أن أذكركم بكلمات الرئيس وهي أن القوات المسلحة الروسية لا تتعامل مع أهداف مدنية".

ولقي آلاف المدنيين حتفهم منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير شباط فيما تصفه أوكرانيا بأنه عدوان غير مبرر. وتنفي موسكو استهداف المدنيين وتقول إنها تستهدف البنية التحتية العسكرية فقط فيما تسميه "عملية خاصة" للتخلص من القوميين.

وقبل يوم، سحبت روسيا قواتها من جزيرة الأفعى، وهي منطقة مقفرة لكن لها أهمية استراتيجية كانت قد استولت عليها في اليوم الأول للحرب واستخدمتها للسيطرة على شمال غرب البحر الأسود، حيث حاصرت أوديسا وموانئ أخرى.

وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطابه المسائي عبر الفيديو، بما وصفه بأنه فوز استراتيجي.

لكنه قال "إن ذلك لا يضمن الأمن بعد. إنه لا يضمن بعد أن العدو لن يعود. لكن هذا يحد بشكل كبير من أفعال المحتلين. خطوة بخطوة، سنبعدهم عن بحرنا وأرضنا وسمائنا".

* تحية بالتصفيق وقوفا

في شرق أوكرانيا، حيث تصعد روسيا هجومها البري الرئيسي، لا تزال القوات الأوكرانية تسيطر على مدينة ليسيتشانسك، على الرغم من أن مسؤولين قالوا إنها تتعرض لهجوم مدفعي شرس.

في كييف، وقف النواب الأوكرانيون وهو يصفقون لدى حمل علم الاتحاد الأوروبي في القاعة ليتم وضعه بجانب علم أوكرانيا خلف المنصة، في دلالة رمزية على حصول أوكرانيا رسميا على وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي والذي نالته الأسبوع الماضي.

وجاءت الضربات على أوديسا، باستخدام صواريخ بعيدة المدى، بعد تصعيد روسيا بشكل كبير من هذه الهجمات لأيام في عمق أوكرانيا، بعيدا عن الخطوط الأمامية، بما في ذلك شنها هجوما قبل أيام أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا في مركز تجاري مزدحم.

وتقول موسكو إنها تقصف أهدافا عسكرية. بينما تصف كييف الهجمات بأنها جرائم حرب. وقال جنرال أوكراني أمس الخميس إن روسيا ربما تحاول ضرب أهداف عسكرية لكنها تقتل مدنيين بإطلاق صواريخ غير دقيقة وقديمة على مناطق مزدحمة بالسكان.

ووقف زيلينسكي ونواب البرلمان دقيقة حدادا على أرواح القتلى قرب أوديسا. ولم يتسن لرويترز التأكد من تفاصيل الهجمات من مصدر مستقل.

وتركز روسيا حملتها البرية الرئيسية على الشرق، حيث تطالب كييف بالتنازل عن السيطرة الكاملة على إقليمين لانفصاليين موالين لموسكو.

وتوشك موسكو على الاستيلاء على إقليم لوجانسك، بعد السيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك الأسبوع الماضي في أعقاب بعض من أعنف المعارك في الحرب. وآخر معقل لأوكرانيا في لوجانسك هو مدينة ليسيتشانسك الواقعة على الجانب الآخر من نهر سيفيرسكي دونيتس، والتي توشك أن تسقط في حصار تحت هجوم مدفعي روسي بلا هوادة. وصرح الحاكم الإقليمي سيرهي جايداي للتلفزيون الأوكراني بأن المدفعية الروسية قصفت المدينة من اتجاهات مختلفة بينما اقترب الجيش الروسي من عدة جهات.

وقال زيلينسكي "تفوق المحتلين في القوة العسكرية لا يزال واضحا إلى حد كبير... لقد جلبوا ببساطة كل احتياطياتهم لضربنا".

* جزيرة الأفعى

في سيفيرودونتسك التي تحتلها روسيا، خرج السكان من الأقبية يتفقدون الدمار الذي لحق بمدينتهم وهم يتطلعون إلى إعادة بنائها.

وقال أحد السكان، ويدعى سيرجي أولينيك (65 عاما)، لرويترز "تقريبا كل البنية التحتية للمدينة مدمرة. نعيش بدون غاز وكهرباء وماء منذ مايو. نحن سعداء لانتهاء ذلك، وربما تبدأ عملية إعادة الإعمار قريبا، وسنعود إلى الحياة الطبيعية بشكل أو بآخر".

يُعد الانتصار الأوكراني في جزيرة الأفعى تقدما كبيرا.

واستغلت روسيا سيطرتها على البحر لفرض حصار على أوكرانيا، إحدى أكبر الدول المصدرة للحبوب في العالم، مما يهدد بانهيار الاقتصاد الأوكراني والتسبب في مجاعة على مستوى العالم. بينما تنفي موسكو مسؤوليتها عن أزمة الغذاء وتقول إنها ناجمة عن العقوبات الغربية والألغام البحرية الأوكرانية.

قد يكون طرد الروس من جزيرة الأفعى خطوة نحو إعادة فتح ميناء أوديسا، على الرغم من أن محللين عسكريين يقولون إن روسيا لا يزال بإمكانها تهديد سفن الشحن الأوكرانية في البحر.

وعلى الرغم من خسارة أراض وتكبد خسائر في منطقة دونباس الشرقية في الأسابيع الأخيرة، تأمل أوكرانيا في إلحاق أضرار تكفي لإرهاق الجيش الروسي المتقدم، وتحويل دفة الصراع في الأشهر المقبلة لصالحها بأسلحة متطورة تصلها من الغرب.

وأعلنت الولايات المتحدة عن أسلحة ومساعدات عسكرية إضافية بقيمة 800 مليون دولار. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، متحدثا بعد قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد، إن واشنطن وحلفاءها يقفون صفا واحدا في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي "لا أعرف كيف ستنتهي الحرب لكن لن تنتهي بانتصار روسيا على أوكرانيا... سنستمر في دعم أوكرانيا طالما يتطلب الأمر ذلك".