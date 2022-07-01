شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات مكثفة لرئيس الشيوخ على هامش فعاليات مؤتمر باكو للشبكة البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، عدة اجتماعات مكثفة مع عدد من رؤساء البرلمانات لعدد من الدول الصديقة.

والتقي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، برئيسة مجلس النواب الإذربيجاني "صاهيبا جافاروفا"، ورئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صادق سنجراني، وفيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني، وكذلك برئيسة مجلس النواب الأوزبكستاني انزيلا ناربايفا.

وجاءت اللقاءات الثنائية بهدف دعم وتطوير العلاقات البرلمانية وتحقيق التعاون بما يخدم الرؤى والمصالح المشتركة في مختلف المجالات.

يُذكر أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، يشارك في أعمال مؤتمر باكو للشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز والذي تختتم أعماله اليوم، في العاصمة الاذربيجانية باكو.



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