شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يضخ 125 مليون جنيه لدعم 142 ألف أسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تقديم الدعم النقدي لـ 142 ألف أسرة في صورة إعانات ومنح نقدية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتسلمت اليوم الموافق الأول من يوليو 142 ألف أُسرة إعانات ومنح نقدية، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ 125 مليون جنيه، مُقدمة من بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة العربي لتنمية المجتمع، وذلك بمناسبة عيد الأضحي المبارك.

وكان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد أعلن عن إطلاق مجموعة كبيرة من المبادرات الاجتماعية في جميع محافظات الجمهورية، وذلك تزامنًا مع احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو وحلول عيد الأضحي المبارك، حيث تتنوع هذة المبادرات لتشمل توزيع دعم نقدي وكذلك توزيع لحوم الأضاحي وكذا توزيع صناديق المواد الغذائية وملابس العيد بالإضافة إلي تجهيز العرائس، وذلك بتكلفة اجمالية تم تخصيصها لهذه المبادرات الاجتماعية الشاملة تُقدر ب 625 مليون جنيه مصري، وذلك بدءًا من 30 يونيو وحتى منتصف شهر يوليو من العام الجاري.

تأتي هذة المبادرات لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا وسعيًا من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمشاركة المواطنين فرحة عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن خطة متكاملة تشمل تدخلات شاملة، بهدف تخفيف العبء عن كاهلهم وإدخال السرور على قلوبهم في هذة الأيام المباركة.

جدير بالذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس 2022 ، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. حيث يضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.



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