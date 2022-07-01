طريقة ستيك اللحم بصوص الفطر

أربع من شرائح لحم سميكة. كوب من الفطر مقطع شرائح. كوب من مرق اللحم أو الدجاج. ربع كوب من كريمة طبخ. أربع ملاعق كبيرة من الزبدة. ملعقتان كبيرتان من البصل مفروم ناعم.

- شوي اللحمضعي الزيت، ونصف كمية الزبدة على نار متوسطة في مقلاة غير لاصقة، واتركيهما حتى الذوبان، ثم أضيفي شرائح اللحم، وابدئي بطهي الستيك إلى أن ينضج لمدة 20 دقيقة مع التقليب المستمر على جانبيه.

- تحضير صوص الفطر



ضعي الزبدة في نفس مقلاة طهي الستيك، ثم أضيفي الفطر، وقلبي لمدة ثلاث دقائق، ثم أضيفي البصل وتبلي بالملح والفلفل الأسود وقلبي لمدة دقيقتين، ثم أضيفي المرق والكريمة، وحركي باستمرار حتى الغليان.

- تقديم ستيك اللحم بصوص الفطر

ضعي ستيك اللحم في أطباق التقديم، وقدميها مع صوص الفطر والخضار السوتيه.