بينها العراق.. مجلس الذهب العالمي يكشف احتياطات الدول العربية من المعدن الأصفر

ويعد الذهب ملاذا أمنا، وخاصة في أوقات الأزمات، حيث يتجه الكثيرون نحو شرائه للتحوط من مخاطر التضخم، وفي الأعوام الماضي شهدت أسعار المعدن النفيس ارتفاعا في ظل أزمة فيروس كورونا وتبعاتها.

وفي العالم العربي تتصدر السعودية الدول العربية باحتياطيات الذهب، حيث تمتلك المملكة 323.1 طن من المعدن النفيس، وذلك وفقا لتقرير لمجلس الذهب العالمي.



وفي المرتبة الثانية يأتي لبنان باحتياطيات تبلغ 286.8 طن، ومن ثم تأتي الجزائر باحتياطيات تصل إلى 173.8 طن.

أما في المرتبة الرابعة فتأتي مصر، باحتياطيات 125.0، وتليها ليبيا في المرتبة الخامسة باحتياطيات 116.6.

وجاء العراق في المرتبة السادسة باحتياطيات من الذهب 96.4 طن، وفق ما جاء في الجدول الذي نشره مجلس الذهب العالمي، أدناه: