صاحبة لافتة 'عايزة عريس' تطلب الطلاق بعد أسبوعين من الزواج والسبب!

وأرجعت إسلام محمد سبب طلبها الطلاق إلى هروبه بهدايا حفل الزفاف وعدم إخبارها بأنه متزوج من ثلاث نساء.

وقالت خلال الفيديو: "بعد اللي حصل منك، ما أظن استمر معك، فإن شاء الله لما تجي الخرطوم، حنبدأ إجراءات الطلاق".



وتابعت، "سافر بلده العباسية.. انبهر لما شاف الهدايا والقروش.. اللي تقدمت لنا.. انبهر بها وسافر".

وأضافت "النور أكبر زوج كذاب وقال إنه متزوج امرأة واحدة وزوجته موافقة على زواجنا.. الحقيقة النور متزوج ثلاثة وأنا الرابعة".

ووجهت حديثها لزوجها قائلة: "أنا قلت عاوزة زوج يسترني.. رجل سترة، وأنت رجل فضيحة.. تقول زوجتي تكذب وأنت كذاب".

وكانت قصة الفتاة السودانية قد شغلت مواقع التواصل الاجتماعي ثلاث مرات الأولى بعد وقوفها على إحدى الإشارات "إستوب" ورفعها لافتة " عايزة عريس.. وأقبل بالتعدد" والثانية بزواجها الذي حضره المئات والثالثة بطلبها الطلاق.

