شكرا لقرائتكم خبر عن 16 توصية من "شباب النواب" للنهوض بالرياضة المصرية بخطة التنمية 22/23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، رؤية تنموية لقطاع الشباب والرياضة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعـام المالی 2022/2023، حيث تتبلور رؤية قطاع الشباب والرياضة حول تعزيز مفهوم الريادة والتميز في الارتقاء بجودة حياة الشباب والنشء المصرى، وتطوير نمط حياتهم من خلال محاور التنمية الشاملة الشبابية والرياضية بما يؤدى لتعزيز الانتماء والفخر بالهوية الوطنية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم.

ووجهت اللجنة عددًا من التوجيهات الرئيسية للقطاع، وانطلاقا من هذه الرؤية التنموية، يتبنى القطاع التوجهات الرئيسية الآتية:

1. إطلاق سياسة وطنية للشباب والرياضة يشارك فيها كافة فئات المجتمع.

2. إتاحة فرص عمل لائقة وكريمة للشباب والفتيات مـن خـلال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

3. تنمية فرص الاستثمار الرياضي وإطلاق مبادرات للصناعات الرياضية.

4. تبنى المبادرات الشبابية والرياضية وتوسيع الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

5. تحويل مراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية إلى مراكز لخدمة الأسرة والمجتمع.

6. دعم مشاركة الشباب في انتخابات مراكز الشباب والمجالس الشعبية المحلية.

7. توظيف الرياضة في تنمية ودعم قيم المواطنة والانتماء بمشاركة كافة فئات المجتمع.

8. تدعيم مفهوم الإدارة الاقتصادية الرشيدة للمنشآت الشبابية والرياضية وجذب موارد إضافية للتمويل.

9. رعاية واكتشاف الموهوبين رياضيا وتقديم مزيد من الدعم للأبطال الرياضيين.

10. مواجهة الفكر المتطرف والشائعات عن طريق رفع وعي الشباب والنشء.

11. النهوض المستمر بالتعليم الأساسي والجامعي لخلق جيل واع.

12. وضع مصر على الخريطة الدولية والأولمبية.

13. العمل على سرعة إصدار قانون الرياضة الجديد.

14. توظيف النشاطات الرياضية في تنشيط الحركة الدولية الوافدة والسياحة المحلية.

15. تطوير المنشآت الرياضية لإقامة المحافل الرياضية العالمية والأولمبية.

16. تعميم الأنشطة الرياضية في جميع المدارس والجامعات.